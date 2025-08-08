Юлія Свириденко, фото: «Українська правда»

Рада ЄС сьогодні, 8 серпня, ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах механізму Ukraine Facility.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Це потужний сигнал довіри до нашого курсу реформ і здатності забезпечувати стабільність у найважчі часи. Вдячні данському головуванню за чітку підтримку. Кожне таке рішення наближає нас до сильної України в єдиній Європі, — наголосила Свириденко.

Нагадаємо, у липні спікер Єврокомісії Гійом Мерсьє повідомив, що Україна за четвертим траншем ЄС в межах Ukraine Facility отримає на 1,45 млрд євро менше фінансової допомоги, ніж могла — 3 млрд євро замість 4,5 млрд євро.

За словами Мерсьє, для отримання 4,5 млрд євро за квартал Україна мала впровадити 16 реформ, однак виконала лише 13.