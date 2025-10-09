DEAN CALMA Запорожская АЭС, фото: Wikimedia Commons

Російські окупанти перебили лінії електропостачання Запорізької атомної електростанції в тимчасово окупованому місті Енергодарі Запорізької області з двох боків, коли її захоплювали.

Про це під час зустрічі із журналістами заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Зараз багато запитів у Гроссі, Макрона. Віткофф передавав сигнали нашим. Всі питають: що там на Запорізькій атомній станції, що там відбувається, яка загроза, чи може бути вибух? Ніколи так не було, щоб без електропостачання станція так довго була на дизелі, — зазначив Зеленський.

А що відбувається? З двох боків — з боку території, яку ми контролюємо, і з території, яку ми тимчасово не контролюємо — перебито лінії. Ким вони були перебиті з самого початку? Росіянами. Вони перебили, коли вони її захоплювали, — додав він.

Водночас Зеленський наголосив, що Україна неодноразово ремонтувала лінію з боку підконтрольної території, однак росіяни обстрілювали ремонті бригади і через це гинули люди.

Ми сказали: якщо ви хочете ремонтувати з одного боку, давайте ремонтувати й з іншого. І це справедливо. З обох боків, одночасно. Ніхто не повинен стріляти, по обидва боки. Давайте відремонтуємо. Хто ж проти? Але росіяни проти, вони не дають ремонтувати, вони стріляють, — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 23 вересня Міністерство енергетики України повідомило, що було відключено єдину лінію електропередачі, якою ЗАЕС отримувала енергію від української енергосистеми. Відтоді живлення систем безпеки та систем, що є важливими для безпеки АЕС, забезпечується роботою резервних дизельних електростанцій.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»