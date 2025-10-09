Последствия российского авиаудара по Славянску, фото: Донецкая ОВА

Російські загарбники сьогодні, 9 жовтня, вранці завдали авіаудару по місту Слов’янську Донецької області дві авіабомби.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Наразі відомо про сімох поранених, одна людина перебуває у тяжкому стані.