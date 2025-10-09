Новини
Наслідки російського авіаудару по Слов’янську, фото: Донецька ОВА

Рашисти скинули дві авіабомби на Слов’янськ — семеро поранених (ФОТО)

9 жов 2025, 16:30
Російські загарбники сьогодні, 9 жовтня, вранці завдали авіаудару по місту Слов’янську Донецької області дві авіабомби.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Наразі відомо про сімох поранених, одна людина перебуває у тяжкому стані.

За попередньою інформацією, росіяни скинули на місто дві авіабомби. Обсяги завданої шкоди встановлюємо, — зазначив Філашкін. — Вкотре закликаю всіх цивільних: евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України! Залишатися на Донеччині небезпечно!

Наслідки російського авіаудару по Слов’янську, фото: Донецька ОВА

Джерело: Ракурс


