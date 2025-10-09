Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російського авіаудару по Слов’янську, фото: Донецька ОВА
Рашисти скинули дві авіабомби на Слов’янськ — семеро поранених (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n209592-rashysty-skynuly-dvi-aviabomby-na-slov-yansk-semero-poranenyh-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 9 жовтня, вранці завдали авіаудару по місту Слов’янську Донецької області дві авіабомби.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Наразі відомо про сімох поранених, одна людина перебуває у тяжкому стані.
За попередньою інформацією, росіяни скинули на місто дві авіабомби. Обсяги завданої шкоди встановлюємо, — зазначив Філашкін. — Вкотре закликаю всіх цивільних: евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України! Залишатися на Донеччині небезпечно!