Наслідки російського авіаудару по Слов’янську, фото: Донецька ОВА

Російські загарбники сьогодні, 9 жовтня, вранці завдали авіаудару по місту Слов’янську Донецької області дві авіабомби.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Наразі відомо про сімох поранених, одна людина перебуває у тяжкому стані.