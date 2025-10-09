Магистральный аммиакопровод поврежден в Донецкой области, фото: социальные сети

На Донеччині пошкоджено лінійну частину магістрального аміакопроводу «Тольятті — Одеса» між Русиним Яром і Яблунівкою Іллінівської громади.

Про це сьогодні, 9 жовтня, ввечері повідомила прес-служба Донецької ОВА.

Найважливіше: життю людей нічого не загрожує. Транспортування аміаку цією ділянкою зупинене ще з 2014 року. Спостерігається білий дим — це може свідчити про витік залишків аміаку, який триватиме до падіння надлишкового тиску; це може зайняти декілька днів, — наголосили в ОВА.

Зазначається, що обстежити місце обстрілу неможливо, оскільки це — тимчасово окупована територія.