Магістральний аміакопровід пошкоджено на Донеччині, фото: соціальні мережі

На Донеччині пошкоджено частину магістрального аміакопроводу «Тольятті — Одеса» — ОВА

9 жов 2025, 23:00
На Донеччині пошкоджено лінійну частину магістрального аміакопроводу «Тольятті — Одеса» між Русиним Яром і Яблунівкою Іллінівської громади.

Про це сьогодні, 9 жовтня, ввечері повідомила прес-служба Донецької ОВА.

Найважливіше: життю людей нічого не загрожує. Транспортування аміаку цією ділянкою зупинене ще з 2014 року. Спостерігається білий дим — це може свідчити про витік залишків аміаку, який триватиме до падіння надлишкового тиску; це може зайняти декілька днів, — наголосили в ОВА.

Зазначається, що обстежити місце обстрілу неможливо, оскільки це — тимчасово окупована територія.

Вітер південно-східний, до 5 м/с; поширення хмари — у напрямку Дружківки, можливий запах, — додали в ОВА. — Причин для надмірної реакції немає. У разі відчутного запаху достатньо зачинити вікна та обмежити перебування надворі — це превентивний крок. Офіційні служби інформуватимуть про зміни.

