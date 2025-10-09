Ракурсhttps://racurs.ua/
На Донеччині пошкоджено лінійну частину магістрального аміакопроводу «Тольятті — Одеса» між Русиним Яром і Яблунівкою Іллінівської громади.
Про це сьогодні, 9 жовтня, ввечері повідомила прес-служба Донецької ОВА.
Найважливіше: життю людей нічого не загрожує. Транспортування аміаку цією ділянкою зупинене ще з 2014 року. Спостерігається білий дим — це може свідчити про витік залишків аміаку, який триватиме до падіння надлишкового тиску; це може зайняти декілька днів, — наголосили в ОВА.
Зазначається, що обстежити місце обстрілу неможливо, оскільки це — тимчасово окупована територія.
Вітер південно-східний, до 5 м/с; поширення хмари — у напрямку Дружківки, можливий запах, — додали в ОВА. — Причин для надмірної реакції немає. У разі відчутного запаху достатньо зачинити вікна та обмежити перебування надворі — це превентивний крок. Офіційні служби інформуватимуть про зміни.