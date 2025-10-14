В Ровно начинают отопительный сезон

Отопительный сезон начинается в Киеве, фото:

Опалюваний сезон 2025−2026 років розпочинається у Рівному.

Про це сьогодні, 14 жовтня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомила компанія «Рівнетеплоенерго» з посиланням на розпорядження виконуючого обовʼязки міського голови, секретаря Рівненської міської ради Віктора Шакирзяна.

Згідно з текстом документа, першими запрацюють котельні на альтернативних джерелах енергії, які обслуговують об'єкти соціальної сфери.

Першими будуть запущені котельні на біопаливі для подачі тепла до обʼєктів соціальної сфери та охорони здоровʼя. Котельні, які працюють на природному газу будуть запускатись поступово. По мірі того, як газопостачаюче підприємство розпломбує лічильники на котельнях. Цей процес може зайняти кілька днів, — розповіли у «Рівнетеплоенерго».

Нагадаємо, вчора, 13 жовтня, Міністерство енергетики спростувало поширювані у мережі повідомлення про нібито перенесення урядом початку опалювального сезону в Україні на 1 листопада.