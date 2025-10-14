Российская армия обстреляла Херсон, есть погибшие и раненые. Фото: ГСЧС

Російська армія у вівторок, 14 жовтня, завдала удару по Херсону.

Окупанти обстріляли Дніпровський район міста. Внаслідок ворожої атаки загинула жінка похилого віку. Ще один чоловік 1980 року народження отримав смертельні поранення — медики не змогли його врятувати. Про це керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

Травми і поранення дістали четверо осіб. Наразі лікарі намагаються врятувати життя 55-річного чоловіка, який отримав тяжкі вибухові та осколкові поранення голови, грудної клітки та руки. Постраждалий у тяжкому стані.

Контузії та черепно-мозкові травми діагностували у 57-річного чоловіка та двох жінок 60 та 62 років. Медики надали їм допомогу на місці.

А опівдні ворог обстріляв Корабельний район, внаслідок чого травми, несумісні з життям, дістала 88-річна жінка.

Нагадаємо, 14 жовтня російські загарбники атакували в Херсонській області гуманітарну місію Управління ООН з координації гуманітарних справ. По вантажівках ООН у Білозеркській громаді ворог бив дронами та з артилерії. Внаслідок обстрілу згорів один транспортний засіб, а ще один транспортний засіб був серйозно пошкоджений. Дивом люди не постраждали.