БпЛА ударили по ключевому энергоузлу. Фото: ASTRA

https://racurs.ua/n209679-drony-atakovali-kluchevoy-energouzel-v-nijegorodskoy-oblasti-rf-foto.html

Ракурс

Невідомі БпЛА атакували об'єкт енергетичної інфраструктури у Нижегородській області РФ.

Атака на Арзамаську підстанцію, яка є ключовим енергетичним вузлом регіону, відбулася в ніч на 14 жовтня. Ніхто не постраждав, але «падіння уламків» пошкодило енергетичний об'єкт. Це призвело до короткочасного відключення електроенергії. Таку заяву зробив губернатор Нижньогородської області Гліб Нікітін.

Тим часом сервіс NASA FIRMS, який відстежує теплові аномалії з космосу, зафіксував займання на території Арзамаської підстанції біля населеного пункту Лісогорськ.

Як відомо, підстанція 500 кВ «Арзамаська» має встановлену потужність 1502 МВА і є одним із ключових енергетичних вузлів регіону. Об'єкт забезпечує електрикою кілька південних районів області з населенням понад 200 тис. осіб, а також газокомпресорні станції «Газпрому» та тягові підстанції російської залізниці.

Нагадаємо, у ніч на 13 жовтня безпілотники атакували Сімферопольську ТЕС в окупованому Криму. Виникла пожежа у районі електропідстанції «Сімферополь» 330 кВ, що є ключовим вузлом для енергопостачання Криму. Північ півострова практично всю ніч була знеструмлена.