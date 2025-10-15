Великобритания за полгода отправила Украине более 85 тыс. дронов. Фото:

https://racurs.ua/n209688-britaniya-otpravila-ukraine-85-tys-dronov-za-polgoda.html

Ракурс

Велика Британія за пів року відправила Україні понад 85 тис. військових дронів.

Таку кількість безпілотників вдалося передати завдяки прискоренню виробництва британськими компаніями і підтримці робочих місць в обох країнах. У 2025 році Лондон інвестував 600 млн фунтів стерлінгів у прискорення поставок дронів для Збройних сил України. Про це повідомили в британському уряді.

За словами міністра оборони Великої Британії Джона Гілі, кошти вкладені й на виробництво десятків тисяч FPV-дронів, які мають вирішальне значення для підтримки лінії фронту України. Ці безпілотники на війні використовуються для точних ударів, розвідки і зриву російської діяльності за лінією фронту, протидіючи власним спробам РФ застосувати масовану тактику дронів.

Очікується, що 15 жовтня на засіданні Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі Гілі заявить союзникам про необхідність збільшити виробництво безпілотників.

Нагадаємо, 11 вересня міністр оборони України Денис Шмигаль разом із британським колегою Джоном Гілі підписалу угоду, яка передбачає, що Велика Британія вироблятиме українські дрони-перехоплювачі. Для початку планується виготовлення першої тисячі безпілотників — усі вони будуть доставлені в Україну.