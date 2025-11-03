Новости
Ракета Storm Shadow, фото: «Википедия»

Украина получила от Британии новую партию ракет Storm Shadow — Bloomberg

3 ноя 2025, 13:18
999

Уряд Великої Британії нещодавно передав Україні партію ракет Storm Shadow, щоб Київ міг продовжувати свою кампанію ударів по цілях на території Росії.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на інформовані джерела.

Поставка ракет у невизначеній кількості була здійснена, щоб забезпечити Україну запасами на зимові місяці, під час яких, на думку Великої Британії, Кремль посилить атаки на українських цивільних, — зазначає видання.

Bloomberg наголошує, що цей британський крок було зроблено після того, як президент США Дональд Трамп знову відмовився відправляти ракети Tomahawk в Україну.

У той час як Росія все більше страждає від санкцій, Велика Британія та її союзники намагаються показати Володимиру Путіну, що західна підтримка України перевершить здатність російської економіки підтримувати військові дії, — зазначає видання.

Джерело: Bloomberg


