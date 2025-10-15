Российские дроны атаковали Днепропетровщину и Черниговщину. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n209689-rossiyane-massirovanno-atakovali-dronami-dnepropetrovschinu-i-chernigovschinu.html

Ракурс

Росія масовано атакувала ударними дронами кілька областей України.

У ніч проти 15 жовтня російські окупанти спрямували безпілотники на Дніпропетровську область. Над регіоном вдалося знищити 37 ворожих БпЛА. На деяких локаціях були влучання. Про це керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Telegram.

За його інформацією, внаслідок атаки в Павлограді, Кам’янському, а також у Синельниківському районі спалахнули пожежі. Пошкоджень зазнала енергетична інфраструктура. Запроваджено екстрені відключення світла.

Також зафіксовано руйнування на території транспортного й промислового підприємств. Унаслідок обстрілу постраждав 19-річний хлопець, якого доправили до лікарні у стані середньої тяжкості.

Під атакою російських дронів вночі була й Чернігівська область. У ДСНС поінформували, що у Чернігові внаслідок падіння ворожого безпілотника виникла пожежа на одному з об'єктів цивільної інфраструктури.

А в Семенівці Новгород-Сіверського району російський дрон влучив у житловий будинок. Пожежу рятувальники ліквідували. На щастя, ніхто не загинув.

Нагадаємо, 14 жовтня російські безпілотники завдали удару по селищу Великий Бурлук Куп’янського району на Харківщині. Внаслідок влучань виникли пожежі на території двох приватних маєтків — горіли два житлові будинки та дві господарчі споруди.