Наслідки російських ударів по селищу Великий Бурлук на Харківщині, фото: ДСНС

Російські безпілотники вдарили по селищу на Харківщині — спалахнули пожежі (ФОТО)

14 жов 2025, 11:18
На Харківщині російські безпілотники завдали удару по селищу Великий Бурлук Куп’янського району.

Про це сьогодні, 14 жовтня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

В результаті виникли пожежі на території двох приватних маєтків, зайнялися два житлові будинки та дві господарчі споруди.

На щастя, жертв і постраждалих немає, — розповіли у відомстві. — Разом з рятувальниками до ліквідації залучалися медики ДСНС і офіцер-рятувальник громади.

Наслідки російських ударів по селищу Великий Бурлук на Харківщині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


