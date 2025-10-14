Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російських ударів по селищу Великий Бурлук на Харківщині, фото: ДСНС
Російські безпілотники вдарили по селищу на Харківщині — спалахнули пожежі (ФОТО)
На Харківщині російські безпілотники завдали удару по селищу Великий Бурлук Куп’янського району.
Про це сьогодні, 14 жовтня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.
В результаті виникли пожежі на території двох приватних маєтків, зайнялися два житлові будинки та дві господарчі споруди.
На щастя, жертв і постраждалих немає, — розповіли у відомстві. — Разом з рятувальниками до ліквідації залучалися медики ДСНС і офіцер-рятувальник громади.