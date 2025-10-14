Наслідки російських ударів по селищу Великий Бурлук на Харківщині, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n209665-rosiyski-bezpilotnyky-vdaryly-po-selyschu-na-harkivschyni-spalahnuly-pojeji-foto.html

Ракурс

На Харківщині російські безпілотники завдали удару по селищу Великий Бурлук Куп’янського району.

Про це сьогодні, 14 жовтня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

В результаті виникли пожежі на території двох приватних маєтків, зайнялися два житлові будинки та дві господарчі споруди.