Последствия российских ударов по поселку Большой Бурлук в Харьковской области, фото: ГСЧС
Российские беспилотники ударили по поселку на Харьковщине — вспыхнули пожары (ФОТО)
На Харківщині російські безпілотники завдали удару по селищу Великий Бурлук Куп’янського району.
Про це сьогодні, 14 жовтня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.
В результаті виникли пожежі на території двох приватних маєтків, зайнялися два житлові будинки та дві господарчі споруди.
На щастя, жертв і постраждалих немає, — розповіли у відомстві. — Разом з рятувальниками до ліквідації залучалися медики ДСНС і офіцер-рятувальник громади.