Последствия российских ударов по поселку Большой Бурлук в Харьковской области, фото: ГСЧС

На Харківщині російські безпілотники завдали удару по селищу Великий Бурлук Куп’янського району.

Про це сьогодні, 14 жовтня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

В результаті виникли пожежі на території двох приватних маєтків, зайнялися два житлові будинки та дві господарчі споруди.