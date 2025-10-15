Российская армия изменила тактику использования бронированной техники на фронте. Фото:

https://racurs.ua/n209692-armiya-rf-izmenila-taktiku-ispolzovaniya-bronetehniki-v-ukraine-isw.html

Ракурс

Армія РФ останнім часом змінила тактику використання бронетехніки в Україні.

За останні два тижні окупанти здійснили три механізовані штурми розміром з роту та батальйон у пріоритетних районах Донецької області. Це свідчить, що росіяни хочуть досягти більших успіхів на сході країни. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни.

Також росіяни намагаються здійснювати масштабніші механізовані штурми в дощову та туманну погоду. Такі погодні умови ускладнюють роботу українських FPV-дронів проти ворожої бронетехніки.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ поінформував, що за минулу добу окупанти втратили 1 тис. 70 військових. Також у ході боїв армія РФ втратила три танки, дві бойові броньовані машини, 43 артилерійські системи, два комплекси ППО, 389 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 141 одиницю автомобільної техніки.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 15 жовтня 2025 року орієнтовно склали:

особового складу — близько 1 млн 126 тис. 220 (+1 тис. 70) осіб;

танків — 11 тис. 259 (+3) од

бойових броньованих машин — 23 тис. 347 (+2) од

артилерійських систем — 33 тис. 671 (+43) од

РСЗВ — 1 тис. 520 (+0) од

засоби ППО — 1 тис. 227 (+2) од

літаків — 427 (+0) од

гелікоптерів — 346 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 70 тис. 21 (+389)

крилаті ракети — 3 тис. 859 (+0)

кораблі/катери — 28 (+0)

підводні човни — 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни — 64 тис. 329 (+141)

спеціальна техніка — 3 тис. 977 (+0)

Нагадаємо, 13 жовтня росіяни спробували прорвати лінію оборони й висадити десант у районі населених пунктів Володимирівка та Шахове в Донецькій області. Ворог кинув у бій танки та бронетехніку, частина якої була знищена та уражена внаслідок професіоналізму українських військових.