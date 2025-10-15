Нидерланды выделят 90 млн евро на производство дронов для Украины. Фото:

Україна отримає нову військову допомогу від Нідерландів.

Наразі нідерландський уряд готує ще один пакет військової підтримки для України на суму 90 млн євро. Кошти спрямують на виробництво розвідувальних і ударних дронів. Про це під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

За його словами, військова підтримка України зараз важливіша, ніж будь-коли, бо щодня Росія здійснює потужні повітряні атаки на українську енергетичну інфраструктуру. Саме тому союзники повинні забезпечити безперервний потік допомоги Україні.

І Нідерланди роблять більше, ніж будь-коли. Кілька днів тому я оголосив про 200 мільйонів підтримки. Сьогодні я повідомлю про ще один пакет на 90 мільйонів євро для дронів — як розвідувальних, так і ударних, — заявив він.

Брекельманс наголосив, що Україна все ще має великий промисловий потенціал для виробництва БпЛА, тому Нідерланди й інвестують у це додаткові кошти.

Також нідерландський міністр поінформував, що Амстердам підтримає можливе рішення Сполучених Штатів про передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk.

Нагадаємо, постійний представник США при Північноатлантичному альянсі Метью Вітакер заявив, що на цьому тижні Сполучені Штати Америки говоритимуть про постачання озброєння Україні. Очікуються нові оголошення про постачання зброї ЗСУ через програму НАТО PURL, яка передбачає закупівлі американських озброєнь.