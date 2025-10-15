В Украине аварийные отключения света, фото:

https://racurs.ua/n209704-vo-vseh-regionah-ukrainy-avariynye-otklucheniya-ukrenergo.html

Ракурс

В усіх регіонах (крім Донецької та частини Чернігівської областей) застосовані аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в об'єднаній енергосистемі України.

Про це сьогодні, 15 жовтня, ввечері повідомила прес-служба «Укренерго».

Причина запровадження обмежень — наслідки попередніх російських атак на енергетичну інфраструктуру, — наголошують у компанії.

Зазначається, що на Чернігівщині обленерго наразі застосовує три черги погодинних відключень.

В усіх постраждалих від обстрілів регіонах тривають аварійно-відновлювальні роботи.