В Украине аварийные отключения света, фото:

Во всех регионах Украины аварийные отключения — Укрэнерго

15 окт 2025, 18:27
В усіх регіонах (крім Донецької та частини Чернігівської областей) застосовані аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в об'єднаній енергосистемі України.

Про це сьогодні, 15 жовтня, ввечері повідомила прес-служба «Укренерго».

Причина запровадження обмежень — наслідки попередніх російських атак на енергетичну інфраструктуру, — наголошують у компанії.

Зазначається, що на Чернігівщині обленерго наразі застосовує три черги погодинних відключень.

В усіх постраждалих від обстрілів регіонах тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Якщо у вас зараз є електроенергія — будь ласка, споживайте її ощадливо! — додали у компанії.

Источник: Ракурс


