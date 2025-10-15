Ракурсhttps://racurs.ua/
В усіх регіонах (крім Донецької та частини Чернігівської областей) застосовані аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в об'єднаній енергосистемі України.
Про це сьогодні, 15 жовтня, ввечері повідомила прес-служба «Укренерго».
Причина запровадження обмежень — наслідки попередніх російських атак на енергетичну інфраструктуру, — наголошують у компанії.
Зазначається, що на Чернігівщині обленерго наразі застосовує три черги погодинних відключень.
В усіх постраждалих від обстрілів регіонах тривають аварійно-відновлювальні роботи.
Якщо у вас зараз є електроенергія — будь ласка, споживайте її ощадливо! — додали у компанії.