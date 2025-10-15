Последствия российского авиаудара по Доброполью, фото: ГСЧС Донецкой области

Російські загарбники вчора, 14 жовтня, завдали авіаудару по приватному житловому сектору міста Добропілля на Донеччині. Було зруйновано житловий будинок, під завалами якого опинилися людина.

В ході проведення аварійно-рятувальних та пошукових робіт рятувальники вилучили з-під уламків тіло чоловіка. Про це сьогодні, 15 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС Донеччини.

Роботи виконувалися під загрозою повторних обстрілів, через що їх неодноразово доводилося призупиняти, — наголошують у ДСНС.

В ході робіт надзвичайники розібрали близько 500 кг зруйнованих будівельних конструкцій. Наразі аварійно-рятувальні роботи завершено.