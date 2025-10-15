Ракурсhttps://racurs.ua/
У Добропіллі на місті російського авіаудару деблокували тіло людини (ФОТО)
Російські загарбники вчора, 14 жовтня, завдали авіаудару по приватному житловому сектору міста Добропілля на Донеччині. Було зруйновано житловий будинок, під завалами якого опинилися людина.
В ході проведення аварійно-рятувальних та пошукових робіт рятувальники вилучили з-під уламків тіло чоловіка. Про це сьогодні, 15 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС Донеччини.
Роботи виконувалися під загрозою повторних обстрілів, через що їх неодноразово доводилося призупиняти, — наголошують у ДСНС.
В ході робіт надзвичайники розібрали близько 500 кг зруйнованих будівельних конструкцій. Наразі аварійно-рятувальні роботи завершено.
Цей злочин — чергове свідчення цинічної тактики ворога, який свідомо нищить цивільну інфраструктуру та забирає життя мирних жителів, — наголошують у ДСНС.