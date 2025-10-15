Третья штурмовая бригада отреагировала на задержание военных на Тернопольщине

В Третьей штурмовой бригаде отреагировали на сообщения о задержании в Тернополе группы военных по обвинению в похищении и пытках людей, фото: «Патриот Донбасса»

Третя штурмова бригада оприлюднила офіційну заяву з приводу подій у Тернополі, де, як стало відомо сьогодні, 15 жовтня, була затримана група військових за звинуваченнями у викраденні та катуванні людей.

Підрозділ ознайомлений із повідомленням Національної поліції про затримання низки осіб на Тернопільщині, які начебто є бійцями Третьої штурмової, — вказано в повідомленні, опублікованому у Telegram-каналі бригади.

Зазначається, що бригада відкрита до співпраці з правоохоронними органами і очікує на обʼєктивне розслідування обставин, зазначених у заяві Нацполіції.

Третя штурмова — один з підрозділів із найнижчим рівнем злочинності серед військових. Бригада засуджує насильство проти цивільних осіб і сприятиме притягненню до відповідальності кожного, хто вчинив протиправні дії, — наголошують у бригаді.

Нагадаємо, сьогодні поліція Тернопільщини повідомила про затримання групи військовослужбовців, причетних до вчинення насильницьких та майнових злочинів. Зазначається, що зловмисники вивозили потерпілих за межі міста, били їх і вимагали гроші або цінне майно.