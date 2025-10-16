Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

https://racurs.ua/n209719-37-raket-i-320-bpla-atakovali-ukrainu-v-noch-na-16-oktyabrya-vozdushnye-sily-infografika.html

Ракурс

Рашисти в ніч на сьогодні, 16 жовтня (із 20:00 15 жовтня) завдали комбінованого удару по об'єктах енергетичної інфраструктури України із застосуванням ударних БПЛА, ракет повітряного та наземного базування.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 357 засобів повітряного нападу — 37 ракет (28 із них — балістика) та 320 БПЛА різних типів (близько 200 із них — «шахеди»):

320 ударних БПЛА типу Shahed, «Гербера» (безпілотники інших типів) із напрямків російських Курська, Міллерово, Шаталово, Орла та Приморсько-Ахтарська;

дві аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Рязанської області РФ;

26 балістичних ракет «Іскандер-М"/KN-23 (райони пусків — тимчасово окупований Крим, а також Курська та Воронезька області РФ);

дві крилаті ракети «Іскандер-К» (райони пусків — тимчасово окупований Крим та Ростовська область РФ);

сім керованих авіаційних ракет Х-59.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 10.00:

протиповітряною обороною збито/подавлено 288 повітряних цілей — 283 ворожих БПЛА типу Shahed, «Гербера» (безпілотників інших типів) та п’ять керованих авіаційних ракет Х-59;

18 ворожих ракет локаційно втрачені, інформація уточнюється.