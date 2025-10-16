37 ракет и 320 БПЛА атаковали Украину в ночь на 16 октября — Воздушные силы (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n209719-37-raket-i-320-bpla-atakovali-ukrainu-v-noch-na-16-oktyabrya-vozdushnye-sily-infografika.htmlРакурс
Рашисти в ніч на сьогодні, 16 жовтня (із 20:00 15 жовтня) завдали комбінованого удару по об'єктах енергетичної інфраструктури України із застосуванням ударних БПЛА, ракет повітряного та наземного базування.
Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.
Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 357 засобів повітряного нападу — 37 ракет (28 із них — балістика) та 320 БПЛА різних типів (близько 200 із них — «шахеди»):
- 320 ударних БПЛА типу Shahed, «Гербера» (безпілотники інших типів) із напрямків російських Курська, Міллерово, Шаталово, Орла та Приморсько-Ахтарська;
- дві аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Рязанської області РФ;
- 26 балістичних ракет «Іскандер-М"/KN-23 (райони пусків — тимчасово окупований Крим, а також Курська та Воронезька області РФ);
- дві крилаті ракети «Іскандер-К» (райони пусків — тимчасово окупований Крим та Ростовська область РФ);
- сім керованих авіаційних ракет Х-59.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.
За попередніми даними, станом на 10.00:
- протиповітряною обороною збито/подавлено 288 повітряних цілей — 283 ворожих БПЛА типу Shahed, «Гербера» (безпілотників інших типів) та п’ять керованих авіаційних ракет Х-59;
- 18 ворожих ракет локаційно втрачені, інформація уточнюється.
Наразі зафіксовано прямі влучання 14 ракет та 37 ударних БпЛА на 14 локаціях та падіння збитих (уламки) на 2 локаціях, — розповіли у Повітряних силах. — Основний напрямок удару — Полтавщина та Харківщина.