Последствия российской атаки в Нежине, фото: ГСЧС
В Нежине в результате ночной атаки дронами ранен человек (ФОТО)
У Ніжині на Чернігівщині внаслідок нічної атаки російських безпілотників поранено людину.
Про це сьогодні, 16 жовтня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.
Російські війська атакували місто ударними безпілотниками. Дрони влучили в один із логістичних об'єктів та багатоповерховий житловий будинок, — розповіли у відомстві. — За попередньою інформацією, одну людину поранено.
На місцях подій працюють усі відповідні служби.
Нагадаємо, вчора, 15 жовтня, пізно ввечері повідомлялося, що у Ніжині сталися влучання у будівлю, де розташовані магазин та відділення «Нової пошти», а також у два житлові будинки.