Последствия российской атаки в Нежине, фото: ГСЧС

В Нежине в результате ночной атаки дронами ранен человек (ФОТО)

16 окт 2025, 08:18
У Ніжині на Чернігівщині внаслідок нічної атаки російських безпілотників поранено людину.

Про це сьогодні, 16 жовтня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

Російські війська атакували місто ударними безпілотниками. Дрони влучили в один із логістичних об'єктів та багатоповерховий житловий будинок, — розповіли у відомстві. — За попередньою інформацією, одну людину поранено.

На місцях подій працюють усі відповідні служби.

Наслідки російської атаки у Ніжині, фото: ДСНС

Нагадаємо, вчора, 15 жовтня, пізно ввечері повідомлялося, що у Ніжині сталися влучання у будівлю, де розташовані магазин та відділення «Нової пошти», а також у два житлові будинки.

