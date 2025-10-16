Наслідки російської атаки у Ніжині, фото: ДСНС

У Ніжині на Чернігівщині внаслідок нічної атаки російських безпілотників поранено людину.

Про це сьогодні, 16 жовтня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

Російські війська атакували місто ударними безпілотниками. Дрони влучили в один із логістичних об'єктів та багатоповерховий житловий будинок, — розповіли у відомстві. — За попередньою інформацією, одну людину поранено.

На місцях подій працюють усі відповідні служби.

Нагадаємо, вчора, 15 жовтня, пізно ввечері повідомлялося, що у Ніжині сталися влучання у будівлю, де розташовані магазин та відділення «Нової пошти», а також у два житлові будинки.