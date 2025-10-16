В Украине сложная ситуация в энергосистеме

НЕК «Укренерго» поки що не планує вводити графіки погодинних відключень електроенергії для населення.

Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на коментар голови правління компанії Віталія Зайченка.

Поки що не планується, — зазначив він.

За словами Зайченка, аварійні відключення світла, які зараз застосовуються, пов’язані із наслідками російських атак на енергосистему та недостатністю імпорту електрики з Європи через високі ціни на тамтешніх ринках.

Водночас із 16.00 сьогоднішнього дня, 16 жовтня, планується застосування графіків обмеження потужності для бізнесу та промисловості.

Нагадаємо, сьогодні вранці 16 жовтня були введені аварійні відключення світла у Києві та дев’яти областях України.

