Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Украинский дрон встретился с ежом, скриншот видео

Еж едва не прервал логистическую миссию украинского наземного дрона (ВИДЕО)

16 окт 2025, 15:09
999

Їжак на деякий час зупинив рух українського наземного роботизованого комплексу, котрий доставляв військовим продукти харчування.

Відповідне відео сьогодні, 16 жовтня, опубліковане у Telegram-каналі 92-ї ОШБр ім. Івана Сірка.

У 92-й бригаді активно застосовують наземні дрони для доставки харчів на позиції. Вони менш помітні для ворога, і в них складніше влучити з БпЛА чи артилерії, — вказано в описі відео. — Але цього разу наш дрон зупинив… маленький їжачок!

Зазначається, що попри перешкоду, завдання все ж було виконано.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров