Український дрон зустрівся з їжаком, скріншот відео
Їжак на деякий час зупинив рух українського наземного роботизованого комплексу, котрий доставляв військовим продукти харчування.
Відповідне відео сьогодні, 16 жовтня, опубліковане у Telegram-каналі 92-ї ОШБр ім. Івана Сірка.
У 92-й бригаді активно застосовують наземні дрони для доставки харчів на позиції. Вони менш помітні для ворога, і в них складніше влучити з БпЛА чи артилерії, — вказано в описі відео. — Але цього разу наш дрон зупинив… маленький їжачок!
Зазначається, що попри перешкоду, завдання все ж було виконано.