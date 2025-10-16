Новини
Ракурс
Український дрон зустрівся з їжаком, скріншот відео

Їжак ледь не перервав логістичну місію українського наземного дрона (ВІДЕО)

16 жов 2025, 15:09
999

Їжак на деякий час зупинив рух українського наземного роботизованого комплексу, котрий доставляв військовим продукти харчування.

Відповідне відео сьогодні, 16 жовтня, опубліковане у Telegram-каналі 92-ї ОШБр ім. Івана Сірка.

У 92-й бригаді активно застосовують наземні дрони для доставки харчів на позиції. Вони менш помітні для ворога, і в них складніше влучити з БпЛА чи артилерії, — вказано в описі відео. — Але цього разу наш дрон зупинив… маленький їжачок!

Зазначається, що попри перешкоду, завдання все ж було виконано.

Джерело: Ракурс


