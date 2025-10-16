Оккупанты спешно строят госпиталь в Крыму. Фото: АТЭШ

Російські окупанти прискорили будівництво госпіталю в Криму.

У Севастополі в пришвидшеному темпі росіяни будують військово-морський госпіталь. Об'єкт, який почали зводити у жовтні 2022 року та планували здати лише наприкінці 2026 років, тепер намагаються добудувати в авральному режимі. Про це рух опору «АТЕШ» 16 жовтня повідомив у Telegram.

Причиною такого поспіху є катастрофічні втрати окупаційних військ на Херсонському та Запорізькому напрямках. Потік поранених перевищив усі очікування, і існуючі шпиталі не справляються.

Партизани з’ясували, що будівельники працюють у три зміни, порушуючи усі технологічні норми. При цьому вони економлять на матеріалах та безпеці, що призводить до постійних аварій на будівництві. Вже зараз можна побачити перекоси конструкцій та проблеми з фундаментом.

Такий поспіх красномовно свідчить: ворог зазнає непоправних втрат, а його тилова інфраструктура не витримує навантаження, — наголосили в «АТЕШ».

Нагадаємо, українські партизани виявили під окупованим Севастополем військово-технічну стоянку Чорноморського флоту Російської Федерації. Вся ця техніка перебуває в занедбаному стані та не їздить. Це наочно показує, що російський флот страждає від нестачі запчастин, проблем з ремонтом і постачанням, а його оперативна мобільність і боєздатність знаходяться на критично низькому рівні.