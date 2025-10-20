Бойцы ГУР поразили российский радар «Валдай» в оккупированном Крыму. Фото:

Ракурс

Воєнна розвідка України уразила новітню російську РЛС в окупованому Криму.

На аеродромі «Джанкой» була спалена ворожа радіолокаційна станція «Валдай». Вистежили та вдарили по цій цілі бійці Управління безпілотних систем Департаменту активних дій ГУР. Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України 20 жовтня повідомило у Facebook.

Як відомо, РЛС «Валдай» — це новітній російський комплекс, призначений для виявлення та боротьби із малорозмірними безпілотниками. Ця система оснащена трьохкоординатним радаром у Х-діапазоні, модулями оптико-електронного супроводу, модулем пеленгування каналів управління БпЛА та можливістю підключення засобів радіоелектронної боротьби.

«Валдій» вміє виявляти цілі на мінімальній дальності в 300 м, а більші цілі знаходити в радіусі 15 км.

Нагадаємо, 1 вересня бійці спецпідрозділу ГУР МО України «Примари» на території тимчасово окупованого Криму атакували дронами авіабазу російських загарбників у Гвардійському, що неподалік Сімферополя. Внаслідок цього було успішно уражено два ворожі гелікоптери Мі-8.