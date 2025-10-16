Операторы дронов из КНДР наводят удары по ВСУ. Скриншот

Північнокорейські оператори БпЛА коригують удари по Сумщині.

Російське військове командування залучає північнокорейських військових, розташованих в Курській області РФ, для коригування ударів по українських військах у Сумській області. Солдати з КНДР проводять розвідку, виявляють позиції Сил оборони України й коригують по них вогонь. Про це 16 жовтня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що українські військові зафіксували переговори між північнокорейськими операторами БпЛА та російськими солдатами. Військові КНДР коригували вогонь по українських захисниках із реактивних систем залпового вогню.

Командування вважає, що росіяни залучають північнокорейських військових до бої через критичні втрати серед окупантів та провал наступальної операції на Сумщині.

Збройні сили України документують усі встановлені факти участі іноземних формувань у збройній агресії. Підрозділи, залучені до агресії проти України, будуть нейтралізовані відповідно до законів та правил ведення війни, — наголосили в українській армії.

Нагадаємо, розвідка Південної Корея заявляла, що КНДР відправила на війну близько 15 тис. осіб. Загальні втрати (поворотні та безповоротні) північнокорейського військового контингенту оцінюються у 4,7 тис. осіб.