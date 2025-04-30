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Сеул назвав кількість ліквідованих на війні з Україною військових Північної Кореї
Сеул назвав кількість ліквідованих на війні з Україною військових Північної Кореїhttps://racurs.ua/ua/n205951-seul-nazvav-kilkist-likvidovanyh-na-viyni-z-ukrayinou-viyskovyh-pivnichnoyi-koreyi.htmlРакурс
У війні рф проти України загинули близько 600 військових КНДР. Такі дані на брифінгу для членів парламенту в Сеулі повідомили представники південнокорейської розвідки.
Загальні втрати (поворотні та безповоротні) північнокорейського військового контингенту оцінюються у 4,7 тисячі осіб. Тіла загиблих, за інформацією розвідки, спалили в крематоріях у Курській області.
Загалом КНДР, за даними влади Південної Кореї, відправила на війну близько 15 тисяч осіб. Ці військові перебувають у росії з осені 2024 року.
Депутат парламенту Лі Сон Квун заявив, що з початку цього року до Північної Кореї повернули близько 2 тис. солдатів, які, як повідомляється, утримуються в ізоляції у Пхеньяні та інших місцях.
Зазначається, що в обмін на відправку військових та постачання зброї до рф КНДР отримала від Москви допомогу у вигляді шпигунських супутників, безпілотників і зенітних ракет.
Після шести місяців участі у війні північнокорейські військові стали менш невмілими, а їхня боєздатність значно покращилася, оскільки вони звикають до використання нової зброї, зокрема безпілотників, — розповів член парламентського комітету з питань розвідки Лі Сонг Квун під час брифінгу.