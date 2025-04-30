Сеул назвал число ликвидированных на войне с Украиной военных Северной Кореи

https://racurs.ua/n205951-seul-nazval-chislo-likvidirovannyh-na-voyne-s-ukrainoy-voennyh-severnoy-korei.html

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У війні рф проти України загинули близько 600 військових КНДР. Такі дані на брифінгу для членів парламенту в Сеулі повідомили представники південнокорейської розвідки.

Загальні втрати (поворотні та безповоротні) північнокорейського військового контингенту оцінюються у 4,7 тисячі осіб. Тіла загиблих, за інформацією розвідки, спалили в крематоріях у Курській області.

Загалом КНДР, за даними влади Південної Кореї, відправила на війну близько 15 тисяч осіб. Ці військові перебувають у росії з осені 2024 року.

Депутат парламенту Лі Сон Квун заявив, що з початку цього року до Північної Кореї повернули близько 2 тис. солдатів, які, як повідомляється, утримуються в ізоляції у Пхеньяні та інших місцях.

Зазначається, що в обмін на відправку військових та постачання зброї до рф КНДР отримала від Москви допомогу у вигляді шпигунських супутників, безпілотників і зенітних ракет.