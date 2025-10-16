Украинский подросток был зарезан в центре для беженцев. Фото:

Убивство українського підлітка-біженця сталося в Ірландії.

На півночі Дубліна в центрі розміщення неповнолітніх шукачів притулку вбили 17-річного юнака з України.

Злочин стався у середу вранці, 15 жовтня, в квартирі на другому поверсі комплексу Grattan Wood. Між двома підлітками, представниками України й Африки, виник конфлікт. Українець отримав численні ножові поранення голови, рук і верхньої частини тіла. Від отриманих травм він помер на місці. Про це повідомили прес-служба ірландської поліції, а також медіа RTE та The Irish Times.

Іншого учасника конфлікту затримали, але згодом госпіталізували через поранення. Постраждала й доглядальниця, яка намагалася зупинити бійку.

Зазначається, що житловий комплекс, де стався напад, належить державному агентству Tusla, яке відповідає за захист прав дітей, надання послуг з догляду та підтримку сімей. Квартира є частиною житлового блоку, де надається цілодобовий догляд шукачам міжнародного захисту, які перебувають окремо від батьків.

На ситуацію відреагував прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін, який висловив співчуття родині загиблого українця.

Нагадаємо, навесні 2024 року у Німеччині місцеве подружжя вбило 51-річну українську біженку Марину Стеценко та її 27-річну доньку Маргариту, щоб забрати дитину останньої. Убивць засудили до довічного ув’язнення.

