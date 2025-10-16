Нардепа разоблачили на отмывании более 9 млн грн. Фото: НАБУ

Народного депутата викрили на відмиванні понад 9 млн грн.

НАБУ і САП повідомили про підозру чинному народному депутату України у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом. Парламентар отримав гроші однієї з фірм, пообіцявши її представникам допомоги отримати дозвіл на транскордонне перевезення мінеральних добрив. Про це Антикорупційне бюро 16 жовтня повідомило у Telegram.

Слідство встановило, що після переказу обіцяних грошей на рахунок близької особи, нардеп не виконав своєї обіцянки. А для відмивання грошей фігурант розробив спеціальну схему.

З’ясувалося, що спочатку суму в понад 9 млн грн перерахували на рахунки юридичної компанії, що належить близькому родичу депутата. Кошти зарахували під виглядом оплати за надання правових послуг. Частину цих грошей перевели на інший рахунок, які нардеп згодом витратив на купівлю двох люксових автомобілів — BMW X5 M (F95) та Mercedes-Benz G 63 AMG.

Згодом підозрюваний почав відкрито користуватися цими автівками, створюючи видимість ніби вони були придбані за законні доходи від підприємницької діяльності, — поінформували в НАБУ.

Ім’я викритого парламентаря правоохоронці не назвали. Центр протидії корупції поінформував, що йдеться про нардепа Євгена Шевченка.

Нагадаємо, 9 жовтня НАБУ та САП повідомили про підозру прокурору Офісу Генерального прокурора та адвокатам, викритим на підбурюванні до надання хабаря у розмірі 3,5 млн дол. США.