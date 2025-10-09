НАБУ та САП повідомили про викриття прокурора та адвокатів на корупції, скріншот відео

НАБУ та САП повідомили про підозру прокурору Офісу Генерального прокурора та адвокатам, викритим на підбурюванні до надання хабаря у розмірі 3,5 млн дол. США.

Про це сьогодні, 9 жовтня, повідомила прес-служба НАБУ.

За даними слідства:

у період з 10 лютого по 18 вересня 2025 року адвокати у змові з прокурором Офісу генерального прокурора запропонували підозрюваному в одній зі справ НАБУ вирішити питання про її закриття підкупом посадових осіб САП та ВАКС;

зловмисники погодилися виступити посередниками в передачі неправомірної вигоди, а сума, до надання якої підбурювали підозрюваного, зросла з початкових 2 млн до 3,5 млн дол. США;

було розроблено детальний план, який передбачав передачу хабаря частинами. На момент викриття прокурор та адвокати встигли отримати від підозрюваного 200 тис. дол. США.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу.