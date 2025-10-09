Новини
НАБУ та САП повідомили про викриття прокурора та адвокатів на корупції, скріншот відео

НАБУ та САП повідомили про підозру прокурору Офісу генпрокурора (ВІДЕО)

9 жов 2025, 23:20
НАБУ та САП повідомили про підозру прокурору Офісу Генерального прокурора та адвокатам, викритим на підбурюванні до надання хабаря у розмірі 3,5 млн дол. США.

Про це сьогодні, 9 жовтня, повідомила прес-служба НАБУ.

За даними слідства:

  • у період з 10 лютого по 18 вересня 2025 року адвокати у змові з прокурором Офісу генерального прокурора запропонували підозрюваному в одній зі справ НАБУ вирішити питання про її закриття підкупом посадових осіб САП та ВАКС;
  • зловмисники погодилися виступити посередниками в передачі неправомірної вигоди, а сума, до надання якої підбурювали підозрюваного, зросла з початкових 2 млн до 3,5 млн дол. США;
  • було розроблено детальний план, який передбачав передачу хабаря частинами. На момент викриття прокурор та адвокати встигли отримати від підозрюваного 200 тис. дол. США.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу.

За результатом проведення слідчих дій одного з адвокатів та прокурора затримано у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання обрання підозрюваним запобіжного заходу. Також встановлюється причетність до злочину інших прокурорів Офісу генерального прокурора, — зазначили в НАБУ.

