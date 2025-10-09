Ракурсhttps://racurs.ua/
НАБУ та САП повідомили про підозру прокурору Офісу Генерального прокурора та адвокатам, викритим на підбурюванні до надання хабаря у розмірі 3,5 млн дол. США.
Про це сьогодні, 9 жовтня, повідомила прес-служба НАБУ.
За даними слідства:
- у період з 10 лютого по 18 вересня 2025 року адвокати у змові з прокурором Офісу генерального прокурора запропонували підозрюваному в одній зі справ НАБУ вирішити питання про її закриття підкупом посадових осіб САП та ВАКС;
- зловмисники погодилися виступити посередниками в передачі неправомірної вигоди, а сума, до надання якої підбурювали підозрюваного, зросла з початкових 2 млн до 3,5 млн дол. США;
- було розроблено детальний план, який передбачав передачу хабаря частинами. На момент викриття прокурор та адвокати встигли отримати від підозрюваного 200 тис. дол. США.
Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу.
За результатом проведення слідчих дій одного з адвокатів та прокурора затримано у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання обрання підозрюваним запобіжного заходу. Також встановлюється причетність до злочину інших прокурорів Офісу генерального прокурора, — зазначили в НАБУ.