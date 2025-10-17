Армия России ночью атаковала Украину 70 беспилотниками. Фото: ГСЧС

Армія Російської Федерації атакувала Україну 70 безпілотниками.

З 20.00 16 жовтня противник спрямував по Україні 70 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотників інших типів. Дрони запускали з російських Міллєрово, Курська, Приморсько-Ахтарська й Чауди в окупованому Криму. Близько 50 із них були «Шахедами». Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

До відбиття нападу з повітря залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. Попередньо відомо про знешкодження 35 ворожих БпЛА типу на півночі та сході країни. А 31 дрон влучив на 10 локаціях, а уламки впали на двох локаціях.

У Херсоні російські війська вдарили БпЛА по рятувальниках. У ДСНС поінформували, що вночі внаслідок влучання ворожих безпілотників сталося загоряння багатоповерхівки у передмісті міста. На місце події прибули рятувальники, яких окупанти згодом атакували дроном. Уламки пошкодили пожежний автомобіль, але особовий склад не постраждав.

Також вночі окупанти завдали серії ударів БпЛА по лісозаготівельному підприємству у Новгород-Сіверському на Чернігівщині. Виникла пожежа у службових будівлях. Були пошкоджені та знищені вантажівки й інша виробнича техніка.

Нагадаємо, вночі 17 жовтня російська армія масовано атакувала Кривий Ріг дронами. В області та в небі над Криворіжжям працювала протиповітряна оборона, яка збила 22 БпЛА. Але були й «прильоти» по об'єктах інфраструктури. Внаслідок понад 10 влучань на об'єктах виникли пожежі.