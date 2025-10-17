Російські дрони масовано атакували Кривий Ріг. Фото:

https://racurs.ua/ua/n209742-rosiyski-drony-masovano-atakuvaly-kryvyy-rig.html

Ракурс

Російська армія вночі 17 жовтня масовано атакувала Кривий Ріг дронами.

В області та в небі над Криворіжжям працювала протиповітряна оборона, яка збила 22 БпЛА. Але були й «прильоти» по об'єктах інфраструктури. Внаслідок понад 10 влучань на об'єктах виникли пожежі. Про це глава Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив у Telegram.

На місцях працювали всі оперативні служби, на всіх локаціях було ліквідовано загоряння. На щастя, обійшлося без втрат.

Внаслідок атаки знеструмлено села Авангагд, Верабове та Мирівське. Енергетики роблять усе можливе для відновлення. Тролейбус на Мирівське через знеструмлення ліній тимчасово не ходить, але на лінію для заміни направлено автобус. У Кривому Розі наразі працюють усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи.

У Нікопольському районі росіяни атакував з важкої артилерії та БпЛА Нікополь та Покровську громаду. Там відомо про двох постраждалих жінок. Також пошкоджено три багатоквартирні будинки, чотири приватні оселі й три автомобілі.

Тим часом у ДСНС поінформували про пожежу, яка виникла на території промислового підприємства внаслідок атаки. Була пошкоджена енергетична інфраструктура.

Нагадаємо, 15 жовтня російські окупанти спрямували безпілотники на Дніпропетровську область. Внаслідок атаки в Павлограді, Кам’янському, а також у Синельниківському районі спалахнули пожежі. Пошкоджень зазнала енергетична інфраструктура. Також зафіксовано руйнування на території транспортного й промислового підприємств.