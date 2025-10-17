Зеленский в США. Фото: ОП

https://racurs.ua/n209746-zelenskiy-vstretilsya-s-proizvoditelyami-sistem-patriot-i-samoletov-f-16.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський у США зустрівся з керівниками американських оборонних компаній.

У п’ятницю, 17 жовтня, глава держави провів зустріч із представниками концерну Raytheon, відомої виробництвом систем Patriot. Він поінформував, що РФ посилює удари по цивільній інфраструктурі та енергетичній системі України — щодня агресор застосовує понад 500 дронів і десятки ракет. Про це Зеленський повідомив у соцмережах.

Президент наголосив на потребі України у посиленні протиповітряної оборони сучасними системами та ракетами, навів конкретні вимоги й обговорив із компанією можливі шляхи співпраці. Також сторони розглянули виробничі спроможності Raytheon, перспективи українсько-американського виробництва та збільшення далекобійних можливостей ЗСУ.

Також глава держави провів зустріч представниками оборонної компанії Lockheed Martin, у ході якої обговорили перспективи для співпраці та можливості для збільшення захисту України.

Зеленський розповів про конкретні потреби України в системах ППО та ракетах до них, а також у літаках F-16.

Росія завдає все більш жорстоких ударів по Україні перед початком зими, і саме зараз ми потребуємо зміцнення нашої протиповітряної оборони. Ми розуміємо конкретні кроки, які необхідні для нашого захисту, і працюємо для їх реалізації, — наголосив глава держави.

Нагадаємо, сьогодні у Вашингтоні відбудеться зустріч президентів США Дональда Трампа й України Володимира Зеленського. Очікується, що сторони обговорюватимуть можливу передачу далекобійних ракет «Томагавк», посилення ППО і навіть плани України піти в наступ.