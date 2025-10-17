Ушел из жизни украинский и американский писатель Юрий Тарнавский. Фото:

https://racurs.ua/n209749-umer-ukrainskiy-pisatel-i-lingvist-uriy-tarnavskiy.html

Ракурс

Пішов із життя український та американський письменник Юрій Тарнавський.

Тарнавський, який був одним із засновників Нью-Йоркської групи українських аванґардних письменників, помер у віці 91 року. Про смерть митця вночі 17 жовтня на його сторінці у Facebookповідомила його дружина.

Це повідомлення від дружини Юрія Карини… Його вже немає з нами… 14 жовтня 2025 року, — йдеться у повідомленні.

Юрій Тарнавський народився 1934 року в місті Турка Львівської області, в 1944 році разом з родиною виїхав до Німеччини, де закінчив Мюнхенську українську гімназію. У 1952 році родина виїхала до США, де 1956-го він закінчив Ньюаркський коледж інженерії. З 1956 по 1992 роки пан Юрій працював у компанії IBM електроінженером і спеціалізувався на штучному інтелекті.

Свою першу поетичну збірку «Життя в місті» він опублікував в 1956 році, а перший роман «Шляхи» — у 1961 році. З 1992 по 1996 роки був професором української мови та культури в Колумбійському університеті.

Нагадаємо, 4 вересня у віці 91 року помер відомий італійський модельєр Джорджо Армані. У його компанії заявили, що модельєр невтомно працював до останніх днів і присвячував себе компанії, її колекціям, а також різноманітним і постійно мінливим проектам.