Армия РФ обстреляла энергетические объекты в четырех областях. Фото:

https://racurs.ua/n209750-armiya-rf-obstrelyala-energeticheskie-obekty-v-chetyreh-oblastyah.html

Ракурс

Російська армія знову атакувала українську енергосистему.

Вночі у п’ятницю, 17 жовтня, окупанти вдарили по енергетичних об'єктах Дніпропетровської, Кіровоградської, Сумської та Донецької областей. Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочалися. Ремонтники працюють безперервно, щоб повернути світло. Про це Міністерство енергетики повідомило у Facebook.

Водночас в НЕК «Укренерго» заявили, що через складну ситуацію в енергосистемі, яка спричинена ударами РФ по енергетиці, у Києві, Київській, Черкаській, Житомирській, Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та частково Чернігівській, Хмельницькій і Вінницькій областях запроваджені аварійні відключення. А на Чернігівщині, за командою обленерго, запроваджені погодинні відключення електроенергії обсягом трьох черг.

Також в усіх регіонах України до 22:00 діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Нагадаємо, вчора ввечері в українській енергетичній системі спостерігалася складна ситуація, тому аварійні відключення були застосовані по всіх областях. Також застосовувалися графіки обмеження потужності для промисловості.