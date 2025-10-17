В Украине могут возобновиться аварийные отключения света.

«Укренерго» може застосувати аварійні відключення світла сьогодні, 17 жовтня, під час вечірнього максимуму споживання.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив голова правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко, повідомляє агентство «Укрінформ».

Графіки аварійних відключень частково застосовуються до побутових споживачів. Ці обмеження сьогодні будуть у період проходження вечірнього максимуму навантаження, — зазначив він.

За словами Зайченка, росіяни перейшли до тактики «випаленої землі» при атаках на енергетику, знищуючи послідовно цілі енергорайони. При цьому від ударів особливо страждають теплоелектроцентралі.

Енергетики подовжують відновлювати об'єкти, які вже вражалися десятки разів, і продовжують забезпечувати світло для мешканців України, — зазначив він.

За словами Зайченко, близько половини автотрансформаторів системи передачі мають захист від атак «шахедами».

Сьогодні вранці аварійні відключення світла застосовувалися у Києві та 12 областях України, згодом вони були скасовані. Крім того, із 7.00 до 22.00 діють графіки обмеження потужності для промисловості.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні рашисти вдарили по енергетичних об'єктах чотирьох областей України.

Джерело: «Укренерго»