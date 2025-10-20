Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российских обстрелов Славянска, фото: ГСЧС

В Славянске произошли два пожара из-за российских обстрелов (ФОТО)

20 окт 2025, 13:36
999

У Слов’янську рятувальники ліквідували дві пожежі, спричинені російськими обстрілами.

Про це сьогодні, 20 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС.

Горіла територія двох приватних домоволодінь. Надзвичайники ліквідували займання житлового будинку та гаража, — розповіли у відомстві. — Зранку рятувальники ліквідували ще одну пожежу, спричинену обстрілом, — на території місцевого підприємства горіло допоміжне приміщення.

У ДСНС наголошують, що ситуація на Донеччині залишається небезпечною — російські атаки не припиняються і перебування в зоні ризику може коштувати життя.

Закликаємо мешканців не зволікати та евакуюватися до більш безпечних районів! — додали у відомстві.

Наслідки російських обстрілів Слов’янська, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров