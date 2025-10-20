Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російських обстрілів Слов’янська, фото: ДСНС
У Слов'янську сталися дві пожежі через російські обстріли (ФОТО)
У Слов’янську рятувальники ліквідували дві пожежі, спричинені російськими обстрілами.
Про це сьогодні, 20 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС.
Горіла територія двох приватних домоволодінь. Надзвичайники ліквідували займання житлового будинку та гаража, — розповіли у відомстві. — Зранку рятувальники ліквідували ще одну пожежу, спричинену обстрілом, — на території місцевого підприємства горіло допоміжне приміщення.
У ДСНС наголошують, що ситуація на Донеччині залишається небезпечною — російські атаки не припиняються і перебування в зоні ризику може коштувати життя.
Закликаємо мешканців не зволікати та евакуюватися до більш безпечних районів! — додали у відомстві.