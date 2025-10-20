Рашисты нанесли шестой за два месяца масштабный удар по угольным предприятиям ДТЭК

Рашисты атаковали обогатительную фабрику ДТЭК, фото: ДТЭК

Ракурс

Російські загарбники завдали удару по збагачувальній фабриці ДТЕК на Дніпропетровщині.

Про це сьогодні, 20 жовтня, повідомила прес-служба компанії.

Зранку ворог вдарив по збагачувальній фабриці ДТЕК в Дніпропетровській області, — розповіли у компанії.

Зазначається, що наразі триває ліквідація наслідків атаки, працівники підприємства не постраждали.