Рашисты нанесли шестой за два месяца масштабный удар по угольным предприятиям ДТЭК

Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисты атаковали обогатительную фабрику ДТЭК, фото: ДТЭК
Рашисты нанесли шестой за два месяца масштабный удар по угольным предприятиям ДТЭКhttps://racurs.ua/n209783-rashisty-nanesli-shestoy-za-dva-mesyaca-masshtabnyy-udar-po-ugolnym-predpriyatiyam-dtek.htmlРакурс
Російські загарбники завдали удару по збагачувальній фабриці ДТЕК на Дніпропетровщині.
Про це сьогодні, 20 жовтня, повідомила прес-служба компанії.
Зранку ворог вдарив по збагачувальній фабриці ДТЕК в Дніпропетровській області, — розповіли у компанії.
Зазначається, що наразі триває ліквідація наслідків атаки, працівники підприємства не постраждали.
Це вже шостий масштабний удар ворога на вугільні підприємства ДТЕК за останні 2 місяці, — наголосили у компанії.