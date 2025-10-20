Рашисти завдали шостого за два місяці масштабного удару по вугільних підприємствах ДТЕК

Рашисти атакували збагачувальну фабрику ДТЕК, фото: ДТЕК

Російські загарбники завдали удару по збагачувальній фабриці ДТЕК на Дніпропетровщині.

Про це сьогодні, 20 жовтня, повідомила прес-служба компанії.

Зранку ворог вдарив по збагачувальній фабриці ДТЕК в Дніпропетровській області, — розповіли у компанії.

Зазначається, що наразі триває ліквідація наслідків атаки, працівники підприємства не постраждали.