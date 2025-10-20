Новини
Ракурс
Рашисти атакували збагачувальну фабрику ДТЕК, фото: ДТЕК

Рашисти завдали шостого за два місяці масштабного удару по вугільних підприємствах ДТЕК

20 жов 2025, 15:06
999

Російські загарбники завдали удару по збагачувальній фабриці ДТЕК на Дніпропетровщині.

Про це сьогодні, 20 жовтня, повідомила прес-служба компанії.

Зранку ворог вдарив по збагачувальній фабриці ДТЕК в Дніпропетровській області, — розповіли у компанії.

Зазначається, що наразі триває ліквідація наслідків атаки, працівники підприємства не постраждали.

Це вже шостий масштабний удар ворога на вугільні підприємства ДТЕК за останні 2 місяці, — наголосили у компанії.

Джерело: Ракурс


