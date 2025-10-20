Рашисти завдали шостого за два місяці масштабного удару по вугільних підприємствах ДТЕК

Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисти атакували збагачувальну фабрику ДТЕК, фото: ДТЕК
Рашисти завдали шостого за два місяці масштабного удару по вугільних підприємствах ДТЕКhttps://racurs.ua/ua/n209783-rashysty-zavdaly-shostogo-za-dva-misyaci-masshtabnogo-udaru-po-vugilnyh-pidpryiemstvah-dtek.htmlРакурс
Російські загарбники завдали удару по збагачувальній фабриці ДТЕК на Дніпропетровщині.
Про це сьогодні, 20 жовтня, повідомила прес-служба компанії.
Зранку ворог вдарив по збагачувальній фабриці ДТЕК в Дніпропетровській області, — розповіли у компанії.
Зазначається, що наразі триває ліквідація наслідків атаки, працівники підприємства не постраждали.
Це вже шостий масштабний удар ворога на вугільні підприємства ДТЕК за останні 2 місяці, — наголосили у компанії.