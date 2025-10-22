Новости
Экстренные отключения электроэнергии применены в нескольких регионах Украины, фото:

На Киевщине и Днепропетровщине экстренные отключения электроэнергии — ДТЭК

22 окт 2025, 08:40
У Києві, а також Київській та Дніпропетровській областях — екстрені відключення

електроенергії.

Про це сьогодні, 22 жовтня, вранці повідомила прес-служба ДТЕК.

За командою Укренерго у Києві, Київській та Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення, — вказано в повідомленні.

Міністр енергетики Світлана Гринчук на своїй Фейсбук-сторінці повідомила, що російські загарбник усю ніч завдавали ударів по енергетичній інфраструктурі України.

Нагадаємо, російські загарбники в ніч на сьогодні здійснили чергову масовану повітряну атаку по Києву. Відомо про двох загиблих та п’ятьох постраждалих.

