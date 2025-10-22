Последствия ночной атаки по Киеву 22 октября, фото: ГСЧС

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 22 жовтня, завдали комбінованого удару по Києву.

За попередніми даними, загинули двоє людей, ще кілька — постраждали. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зафіксовано такі наслідки російської атаки:

у Дніпровському районі — влучання у 16-поверхівку. Пожежа на шостому поверсі, врятовано 10 осіб, серед них діти. На жаль, виявлено тіла двох загиблих;

у Дарницькому районі — внаслідок влучання БПЛА горіли поверхи з 11 по 16 у 17-поверхівці. Врятовано 15 людей, з них дві дитини. Також горіла двоповерхова нежитлова будівля — пожежу локалізовано;

у Деснянському районі — пошкоджено фасад десятиповерхівки, горів автомобіль і газова труба. Врятовано 20 осіб;

у Печерському районі — влучання у верхні поверхи 25-поверхового будинку. Загоряння ліквідовано до прибуття рятувальників.

Рятувальники ДСНС продовжують працювати на місцях. Інформація про постраждалих уточнюється, — додали у відомстві.

Мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі повідомив, що наразі відомо про двох загиблих та п’ятьох постраждалих.