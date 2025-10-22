Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки нічної російської атаки по Києву 22 жовтня, фото: ДСНС
Рашисти здійснили масовану атаку на Київ — двоє загиблих (ФОТО)
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 22 жовтня, завдали комбінованого удару по Києву.
За попередніми даними, загинули двоє людей, ще кілька — постраждали. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Зафіксовано такі наслідки російської атаки:
у Дніпровському районі — влучання у 16-поверхівку. Пожежа на шостому поверсі, врятовано 10 осіб, серед них діти. На жаль, виявлено тіла двох загиблих;
у Дарницькому районі — внаслідок влучання БПЛА горіли поверхи з 11 по 16 у 17-поверхівці. Врятовано 15 людей, з них дві дитини. Також горіла двоповерхова нежитлова будівля — пожежу локалізовано;
у Деснянському районі — пошкоджено фасад десятиповерхівки, горів автомобіль і газова труба. Врятовано 20 осіб;
у Печерському районі — влучання у верхні поверхи 25-поверхового будинку. Загоряння ліквідовано до прибуття рятувальників.
Рятувальники ДСНС продовжують працювати на місцях. Інформація про постраждалих уточнюється, — додали у відомстві.
Мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі повідомив, що наразі відомо про двох загиблих та п’ятьох постраждалих.
Внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей. Пʼятеро постраждали. «Усіх постраждалих медики госпіталізували. В тому числі — дворічну дитину, — зазначив Кличко.