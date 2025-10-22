Новини
Наслідки нічної російської атаки по Києву 22 жовтня, фото: ДСНС

Рашисти здійснили масовану атаку на Київ — двоє загиблих (ФОТО)

22 жов 2025, 08:15
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 22 жовтня, завдали комбінованого удару по Києву.

За попередніми даними, загинули двоє людей, ще кілька — постраждали. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зафіксовано такі наслідки російської атаки:

у Дніпровському районі — влучання у 16-поверхівку. Пожежа на шостому поверсі, врятовано 10 осіб, серед них діти. На жаль, виявлено тіла двох загиблих;

у Дарницькому районі — внаслідок влучання БПЛА горіли поверхи з 11 по 16 у 17-поверхівці. Врятовано 15 людей, з них дві дитини. Також горіла двоповерхова нежитлова будівля — пожежу локалізовано;

у Деснянському районі — пошкоджено фасад десятиповерхівки, горів автомобіль і газова труба. Врятовано 20 осіб;

у Печерському районі — влучання у верхні поверхи 25-поверхового будинку. Загоряння ліквідовано до прибуття рятувальників.

Рятувальники ДСНС продовжують працювати на місцях. Інформація про постраждалих уточнюється, — додали у відомстві.

Мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі повідомив, що наразі відомо про двох загиблих та п’ятьох постраждалих.

Внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей. Пʼятеро постраждали. «Усіх постраждалих медики госпіталізували. В тому числі — дворічну дитину, — зазначив Кличко.

Наслідки нічної російської атаки по Києву 22 жовтня, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


