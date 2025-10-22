Новости
Рашисты 22 октября нанесли удар по детскому саду в Харькове, фото: ГСЧС

В момент удара по детскому саду в Харькове в укрытии находились 48 детей — ГСЧС (ФОТО)

22 окт 2025, 15:00
999

У Харкові триває ліквідація наслідків російського удару БПЛА по місту, завданого сьогодні, 22 жовтня.

Наразі рятувальники вже локалізували пожежу у дитсадку, по якому було завдано удару. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

На момент обстрілу в укритті перебували 48 дітей, всіх евакуювали в безпечне місце. На жаль, 1 людина загинула, ще 6 постраждали, — розповіли у відомстві. — Крім того, виникла пожежа у багатоквартирному будинку та недіючій складській будівлі.

На місці працюють всі служби міста.

Мер Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі повідомив, що сьогодні три «шахеди» поцілили поцілили прямо в будівлю, де працював приватний дитячий садок — від сили ударів другий поверх повністю склався.

На щастя, виховательки встигли вчасно спустити малечу до найпростішого укриття в тому ж приміщенні. І щойно рятувальники дісталися до підвалу, всіх 48 дітей евакуювали, — розповів він.

Внаслідок ворожої атаки загинув комунальник — озеленювач КП «Шляхрембуд», який саме прибирав вулицю. Поранень також зазнали жінка, яка сиділа в припаркованому авто, та інші комунальники.

Рашисти 22 жовтня вдарили по дитсадку у Харкові, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


