Последствия ночной атаки. Фото: ОВА, ГСЧС

Зросла кількість постраждалих у Запоріжжі внаслідок нічного російського обстрілу.

Наразі відомо про 15 поранених. Серед них троє дітей, зокрема двоє немовлят. Медики вирішили госпіталізувати семимісячного хлопчика, а піврічна дитина після отримання допомоги лікуватиметься вдома. Під наглядом лікарів залишився й 13-річний хлопчик. Про це голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив у Telegram.

Зазначається, що у більшості постраждалих осколкові поранення, контузії, отруєння продуктами горіння. Їхнім життям наразі нічого не загрожує.

Внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя були пошкоджені 15 багатоповерхівок, приватні оселі, нежитлові приміщення в різних районах міста. Наразі відомо, що понад 120 людей заявили про пошкодження житла внаслідок ворожих обстрілів.

Крім того, соціальні працівники зафіксували 28 людей, які знаходяться у особливо вразливому становищі — є зареєстрованими отримувачами пільг чи державної допомоги. Чотири особи потребують поселення у місця тимчасового проживання.

Нагадаємо, вночі 22 жовтня росіяни атакували Запоріжжя дронами-камікадзе. По обласному центру вдарили 12 «Шахедів», а сама атака тривала майже три години. Кілька ударів прийшлися по житлових багатоповерхівках. Також в місті виникли пожежі.